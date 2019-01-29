«Филадельфия» нанесла поражение «Виннипегу» - Советский спорт
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Хоккей29 января 2019 08:20Автор: Липкин Антон

«Филадельфия» нанесла поражение «Виннипегу»

Харт отразил 31 из 32 бросков.

«Филадельфия» обыграла «Виннипег» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан голкипер «летчиков» Картер Харт, отразивший 31 из 32 бросков. Для 20-летнего канадца эта победа стала седьмой в 13 матчах в НХЛ.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 28 минут 3 секунды, что стало лучшим показателем в обеих командах. Игровое время форварда «летчиков» Михаила Воробьева составило 7 минут 36 секунд, он завершил игру с показателем полезности «+1».

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов сыграл 18 минут 10 секунд и заработал показатель полезности «–2».

После этой победы отставание «Филадельфии» от зоны плей-офф сократилось до 12 очков. «Виннипег» остается на первом месте в Центральном дивизионе.

В своих следующих матчах 29 января «Филадельфия» сыграет в гостях с «Рейнджерс», а «Виннипег» – с «Бостоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Виннипег» – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Вароне, 30. Конекны, 39. ван Римсдайк, 57 – Рословик, 33.

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