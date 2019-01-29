«Сибирь» в овертайме переиграла «Барыс» - Советский спорт
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Хоккей29 января 2019 17:54Источник: «Советский спорт»

«Сибирь» в овертайме переиграла «Барыс»

Хоккеисты «Сибири» в овертайме одержали победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ со счетом 2:1.

В основное время в составе новосибирской команды заброшенной шайбой отметился Джордан Карон (33-я минута). У казахского клуба отличился Максим Семенов (55).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Жильбер Брюле (61).

После этой победы «Сибирь», набрав 48 очков, занимает девятую строчку в турнирноу таблице Восточной конференции. «Барыс», имея в активе 75 баллов, занимает четвертое место на «Востоке».

В следующем матче «Сибирь» на своем льду сыграет против «Йокерита», а «Барыс» дома встретится со СКА.

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