«Сибирь» в овертайме переиграла «Барыс»

Хоккей 29 января 2019 17:54 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Сибири» в овертайме одержали победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ со счетом 2:1.

В основное время в составе новосибирской команды заброшенной шайбой отметился Джордан Карон (33-я минута). У казахского клуба отличился Максим Семенов (55).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Жильбер Брюле (61).

После этой победы «Сибирь», набрав 48 очков, занимает девятую строчку в турнирноу таблице Восточной конференции. «Барыс», имея в активе 75 баллов, занимает четвертое место на «Востоке».

В следующем матче «Сибирь» на своем льду сыграет против «Йокерита», а «Барыс» дома встретится со СКА.