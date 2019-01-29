СКА одержал пятую победу кряду, обыграв на выезде «Металлург»

Хоккей 29 января 2019 19:10 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Алексей Бывальцев (42-я минута), Наиль Якупов (49) и Сергей Плотников (20, ПВ), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Роман Любимов (34).

СКА одержал пятую кряду победу и с 89 очками вышел в лидеры Западной конференции, обогнав на одно очко ЦСКА, а «Металлург», потерпевший второе поражение в последних пяти играх, расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 74 очка.

В следующем матче петербуржцы 31 января на выезде сыграют с «Барысом», а «Магнитка» в тот же день в Москве сыграет с местным «Динамо».