«Салават Юлаев» на своем льду уступил «Йокериту»

Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над «Салаватом Юлаевым» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
У финской команды заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (12-я минута), Никлас Йенсен (38), Алекс Грант (48) и Марко Анттила (60, п.в.). В составе уфимской команды отличился Йоонас Кемппайнен (36).
После этой победы «Йокерит», набрав 72 очка, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 66 баллов, занимает шестое место на «Востоке».
В следующем матче «Йокерит» в гостях сыграет против «Сибири», а «Салават Юлаев» на своем льду встретится с «Амуром».