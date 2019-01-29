«Сочи» на выезде переиграл «Нефтехимик» с минимальным счетом - Советский спорт
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Хоккей29 января 2019 21:58Источник: «Советский спорт»

«Сочи» на выезде переиграл «Нефтехимик» с минимальным счетом

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на выезде обыграл «Нефтехимик» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственную шайбу на четвертой минуте второго периода забросил Дамир Рахимуллин.

«Сочи» одержал вторую победу в последних пяти играх и с 55 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 46 очков.

В следующем матче «леопарды» 31 января на выезде сыграют с братиславским «Слованом», а команда из Нижнекамска 3 февраля встретится с «Торпедо».

#кхл#хк сочи#хк нефтехимик
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