«Сочи» на выезде переиграл «Нефтехимик» с минимальным счетом

Хоккей 29 января 2019 21:58 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на выезде обыграл «Нефтехимик» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственную шайбу на четвертой минуте второго периода забросил Дамир Рахимуллин.

«Сочи» одержал вторую победу в последних пяти играх и с 55 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 46 очков.

В следующем матче «леопарды» 31 января на выезде сыграют с братиславским «Слованом», а команда из Нижнекамска 3 февраля встретится с «Торпедо».