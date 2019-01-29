Хоккей 29 января 2019 22:22 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на выезде по буллитам обыграл «Ак Барс» – 2:1.

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У гостей отличился Анатолий Голышев (16-я минута), а у хозяев льда – Роб Клинкхаммер (19).

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты из Екатеринбурга – 3:2. Победный бросок на счету Дэна Секстона.

«Автомобилист» одержал третью победу в последних пяти играх и с 85 очками лидирует в Восточной конференции, а «Ак Барс» в ней же расположился на пятой строчке. Для казанцев это поражение стало четвертым в последних пяти играх.

В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 2 февраля примут «Витязь», а команда Зинэтулы Билялетдинова двумя днями ранее на выезде сыграют с ЦСКА.