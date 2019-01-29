Андрей Мартемьянов: Работали до конца и все-таки дождались победы

Хоккей 29 января 2019 23:03 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов – о победе над «Ак Барсом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хороший, напряженный матч, со стороны обеих сторон была достойная игра. Неплохо играли вратари. Нам сегодня удалось закрыть наш пятак, соперник туда очень активно лез, но мы сработали неплохо.

И в атаке играли более уверенно, чем предыдущий матч, сохраняли шайбу. Спасибо парням, команды – молодцы, работали до конца и все-таки дождались победы.

В серии буллитов нам немножко больше повезло, проявили больше мастерства, а так – абсолютно равный матч.

– После прошлой игры с «Ак Барсом» вы сказали, что команде не хватило мужиковатости. Удалось прибавить в этом?

– Судя по накалу и напряжению стычек, да. Парни в этом плане проявились стойкость – молодцы, – приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Ак Барса».