Зинэтула Билялетдинов: Сумбура было многовато, но это от большого желания

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о поражении от «Автомобилиста» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Игра хорошая, боевая. Сумбура было многовато, но это от большого желания, мне кажется. В целом я доволен ребятами, были, конечно, ошибки, но это игра, и соперник был серьезный. У меня положительное впечатление.
– Эмиль Гарипов еще долго не сыграет, Владислав Подъяпольский играет без замен. Почему не выходит Александр Шарыченков?
– Мы так считаем нужным. Выходит Подъяпольский, который играет очень хорошо.
– Он не устанет перед плей-офф?
– Мы дадим ему отдохнуть.
– Данис Зарипов и Александр Свитов не попадают в состав или вы даете им отдохнуть?
– Даем возможность отдохнуть.
– У команды семь поражений в 11 матчах. Можете назвать 2-3 причины такого результата?
– Идет подготовка к плей-офф.