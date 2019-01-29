Зинэтула Билялетдинов: Сумбура было многовато, но это от большого желания - Советский спорт
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Хоккей29 января 2019 23:08Источник: ХК «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов: Сумбура было многовато, но это от большого желания

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о поражении от «Автомобилиста» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Игра хорошая, боевая. Сумбура было многовато, но это от большого желания, мне кажется. В целом я доволен ребятами, были, конечно, ошибки, но это игра, и соперник был серьезный. У меня положительное впечатление.

– Эмиль Гарипов еще долго не сыграет, Владислав Подъяпольский играет без замен. Почему не выходит Александр Шарыченков?
– Мы так считаем нужным. Выходит Подъяпольский, который играет очень хорошо.

– Он не устанет перед плей-офф?
– Мы дадим ему отдохнуть.

– Данис Зарипов и Александр Свитов не попадают в состав или вы даете им отдохнуть?
– Даем возможность отдохнуть.

– У команды семь поражений в 11 матчах. Можете назвать 2-3 причины такого результата?
– Идет подготовка к плей-офф.

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