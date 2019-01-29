Артем Лукоянов: Мало забиваем, надо создавать еще больше моментов - Советский спорт
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Хоккей29 января 2019 23:15Источник: ХК «Ак Барс»

Артем Лукоянов: Мало забиваем, надо создавать еще больше моментов

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов – о поражении от «Автомобилиста» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

− С одной шайбой тяжело выиграть, да и вничью-то сыграть. Второй матч уже по одной шайбу забиваем. Вроде и моменты создаем, могли и выиграть, в ноль выходили. Поэтому выиграть не удалось, наверное, из-за того, что мало забиваем, значит, надо создавать еще больше моментов.

Нужно переломить неудачные игры, сейчас будет хороший матч с хорошим соперником. Победа должна нам и настроение поднять, и в игре будет больше получаться. Именно через такие матчи. А пока мы имеем то, что имеем, − приводит слова Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».

− Перед матчем с ЦСКА нет каких-то комплексов? У «Ак Барса» в этом сезоне с ними все не очень просто.
− Да нет, ну что там. Тяжело, вопросов нет. Дома мы с ними сыграли не очень. А в гостях первый период провели не очень, а еще два периода здорово играли, почти вытащили матч, были моменты.

С ними вообще очень интересно играть – с такой хорошей команды, у которой все поставлено. И хорошо себя проверить перед плей-офф, такие матчи заряжают.

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