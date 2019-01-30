Валерий Белов: Конечно, «Витязю» помог курьезный гол

Хоккей 30 января 2019 20:14 Источник: ХК «Трактор»

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Не секрет, что сейчас идет ожесточенная борьба за плей-офф, поэтому нам эти очки очень важны. Тем более, что в Череповце на последних минутах упустили победу и проиграли по буллитам. В первом периоде ребята немножко нервничали, многовато сделали ошибок. Второй и третий периоды нам понравились. Конечно, нам помог курьезный гол, - приводит слова специалиста пресс-служба «Трактора».

Добавим, что в следующем матче «Витязь» в гостях встретится с «Автомобилистом».