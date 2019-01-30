«Локомотив» переиграл «Северсталь», продлив свою победную серию до семи матчей

Хоккей 30 января 2019 21:50 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Локомотива» одержали победу на «Северсталью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев (10-я минута), Артем Ильенко (17), Егор Коршков (32) и Брэндон Козун (55). У череповецкого клуба отличились Картер Эштон (11) и Александр Петунин (40).

После этой победы «Локомотив», набрав 77 очков, располагается на третье строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 42 балла, занимает десяое место на «Западе».

В следующем матче «Северсталь» на своем льду сыграет против ЦСКА, а «Локомотив» в гостях встретится с «Торпедо».