Майк Салливан – о матче с «Тампой»: Малкин показал лучшую игру за долгое время

Хоккей 31 января 2019 08:28 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Российский форвард отдал 2 голевых паса.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил игру нападающего Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (4:2).

«Мне очень понравилась его игра сегодня вечером. Это была лучшая игра Джино за долгое время. Он постоянно был с шайбой. Был заметен в каждой смене. Когда он заряжен эмоционально, тогда он в лучшей форме», – сказал специалист, чьи слова приводит "Газета.Ru".

После этого матча в активе Малкина 601 голевой пас. Таким образом, он стал четвертым россиянином по данному показателю в истории НХЛ. Ранее отметку в 600 передач преодолели Сергей Федоров (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).