Московское «Динамо» на домашнем льду переиграло «Металлург» - Советский спорт
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Хоккей31 января 2019 21:56Источник: «Советский спорт»

Московское «Динамо» на домашнем льду переиграло «Металлург»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем льду обыграло магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

У победителей встречи дубль оформил Микс Индрашис (40-я, 59-я минуты) и по разу отличились Дмитрий Кагарлицкий (16-я минута и Аслан Раисов (37), а у гостей шайбы забросил Деннис Расмуссен (50) и Иван Верещагин (58).

«Динамо» одержало третью победу кряду и с 65 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Металлург», потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 74 очка.

В следующем матче москвичи 2 февраля примут «Адмирал», а «Магнитка» в тот же день на выезде сыграет с «Трактором».

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