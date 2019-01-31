ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом», трижды уступая по ходу встречи - Советский спорт
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Хоккей31 января 2019 22:04Источник: «Советский спорт»

ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом», трижды уступая по ходу встречи

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на домашнем льду обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 5:4.

У победителей встречи голами отметились Михаил Григоренко (25-я минута), Кирилл Капризов (34), Андрей Светлков (47), Александр Романов (51) и Константин Окулов (57), а у гостей дважды отличился Роб Клинкхаммер (5, 43) и единожды – Альберт Яруллин (32) и Владимир Ткачев (59)

Стоит отметить, что хозяева льда трижды по ходу встречи уступали в счете.

ЦСКА одержал третью победу в последних пяти играх и с 90 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Ак Барс», потерпевший третье поражение кряду, расположился на пятой строчке на Востоке, имея в активе 73 очка.

В следующем матче армейцы 2 февраля на выезде сыграют с «Северсталью», а казанцы в тот же день в Москве встретятся со «Спартаком».

#кхл#хк цска#хк ак барс
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