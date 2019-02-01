Сергей Светлов: Важно было реабилитироваться после 0:7 - Советский спорт
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Хоккей01 февраля 2019 10:51Источник: ХК «Динамо» (Минск)Автор: Липкин Антон

Сергей Светлов: Важно было реабилитироваться после 0:7

«Адмирал» победил минское «Динамо».

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» на «Минск-Арене».

«Доволен победой, – приводит слова Светлова официальный сайт «Динамо». – Важно было реабилитироваться после 0:7 в прошлой домашней игре».

Напомним, 28 января «Адмирал» во Владивостоке проиграл «Амуру» (0:7). Первый гол команды в матче забил защитник Степан Захарчук броском от своей синей линии.

«Моряки» остаются на последнем месте в Восточной конференции, отставая от «Амура» на два очка.

В следующем матче 2 февраля «Адмирал» сыграет в Москве с «Динамо».

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