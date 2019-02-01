Сергей Светлов: Важно было реабилитироваться после 0:7

«Адмирал» победил минское «Динамо».
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» на «Минск-Арене».
«Доволен победой, – приводит слова Светлова официальный сайт «Динамо». – Важно было реабилитироваться после 0:7 в прошлой домашней игре».
Напомним, 28 января «Адмирал» во Владивостоке проиграл «Амуру» (0:7). Первый гол команды в матче забил защитник Степан Захарчук броском от своей синей линии.
«Моряки» остаются на последнем месте в Восточной конференции, отставая от «Амура» на два очка.
В следующем матче 2 февраля «Адмирал» сыграет в Москве с «Динамо».