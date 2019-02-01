Дмитрий Чернышенко: Об отмене лимита на легионеров можно будет начинать говорить через пять лет

Хоккей 01 февраля 2019 11:28 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Липкин Антон

В ближайшее время лимит на иностранцев сохранится.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался о возможной отмене в лиге лимита на легионеров.

– Конечно, в идеале я хотел бы, чтобы не было лимита на легионеров, потому что есть переплаченные середняки, с которыми мы боремся, – сказал Чернышенко в интервью «БИЗНЕС Online». – Посмотрите статистику: они ездят из клуба в клуб, не играют и получают все больше и больше денег. А когда рынок открытый и честный, конкуренция приводит к тому, что приходится бороться за место.

С другой стороны, государство вкладывает большие деньги в развитие инфраструктуры. Президент Татарстана Рустам Минниханов говорил, что в республике 43 крытых катка, и их будет еще больше. Безусловно, это то, что невозможно сделать коммерсантам. Из массового спорта в нашу «пирамиду» будет поступать подпитка молодыми дарованиями. «Пирамида» заканчивается сборной России, а перед ней – КХЛ, которая выступает поставщиком игроков в сборную. Это закон больших чисел – должна быть достаточная выборка молодых игроков.

– То есть, можно сказать, что в ближайшее время пересмотра лимита на легионеров не будет?

– Это не в нашей компетенции, решение принимает ФХР и минспорт, и я не занимаюсь сейчас лоббированием этого. Мы будем видеть результаты подготовки игроков в детских школах не раньше, чем через пять лет. Тогда можно будет о чем-то начинать говорить.

Напомним, по нынешнему правилу российские клубы КХЛ могут заявлять на матч не более пяти иностранцев.