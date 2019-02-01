Данис Зарипов: В последний раз посещал балет в третьем периоде матча со СКА в 2017 году

Хоккей 01 февраля 2019 15:05 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов шуткой ответил на вопрос арбитра КХЛ Алексея Анисимова, который спросил его, когда он последний раз посещал театр или балет.

«Наверное, в последний раз это было в 2017 году, в Санкт-Петербурге, в третьем периоде четвертого матча против СКА. Конечно же, это запоминающееся событие. Я вообще не представлял, что в штрафном боксе камера может быть. Это был финал, много эмоций, по-другому быть не могло. Мое мнение, что в таких играх такие удаления не даются. Я не видел там ничего такого. Но судья что-то увидел издалека и решил удалить. В таких играх это смех», - цитирует Зарипова «Бизнес Online».