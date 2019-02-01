Годро признан первой звездой НХЛ по итогам январских матчей

Хоккей 01 февраля 2019 21:51 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Нападающий «Калгари» Джонни Годро, набравший 18 (8+10) очков в 11 матчах, признан первой звездой НХЛ по итогам января.

На второй позиции расположился голкипер «Айлендерс» Робин Ленер. В восьми встречах он сыграл 6-1-1 при 1,73 в среднем пропущенных гола, 93,5% сэйвов и одном шатауте, чем помог "Айлендерс" (29-15-5, 63 очка) сыграть в январе 8-2-1 и подняться на первое место Столичного дивизиона.

Замкнул тройку лучших форвард «Чикаго» Патрик Кейн с 14 передачами и 21 очком (в 10 матчах) и помог "Блэкхокс" (18-24-9, 45 очков) заработать очки в шести январских играх из 10 (3-4-3).