«Питтсбург» без Малкина обыграл «Оттаву»

Хоккей 02 февраля 2019 08:00 Автор: Липкин Антон

Российский форвард также не сыграет в субботу с «Торонто».

«Питтсбург» нанес поражение «Оттаве» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пингвины» играли без форварда Евгения Малкина, который пропускал матч из-за травмы верхней части тела. Ожидается, что 32-летний российский нападающий также не поможет команде в субботу в игре с «Торонто».

Первый гол за карьеру в НХЛ забил латышский форвард «Питтсбурга» Теодорс Блюгерс, открывший счет на четвертой минуте. По дублю в ворота «сенаторов» сделали Джейк Гюнцель и Брайан Раст.

В другом матче «Детройт» в овертайме был сильнее «Торонто» (3:2 OT), у которого в запасе остался защитник Игорь Ожиганов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Оттава» – 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Голы: Блюгерс, 4. Гюнцель, 18, 58. Раст, 32, 49 – Райан, 36. Бедкер, 54. Дюшен, 56.

«Детройт» – «Торонто» – 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Нюквист, 29. Ларкин, 54. ДеКайзер, 63 – Мэттьюз, 39. Марло, 58.