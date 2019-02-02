Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Хоккей 02 февраля 2019 09:17 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Голкипер отразил 36 бросков и три буллита в матче с «Айлендерс».

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский назван лучшим игроком пятницы в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (1:0 Б) 24-летний российский вратарь отразил все 36 бросков соперника за 65 минут игрового времени, после чего не позволил «островитянам» реализовать ни один из трех буллитов в послематчевой серии. Василевский сыграл «на ноль» в четвертый раз в сезоне и в 16-й – за карьеру в НХЛ.

Второй звездой дня выбран форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель. В матче с «Оттавой» (5:3) 24-летний американец оформил дубль, после чего у него стало 49 (26+23) очков в 51 матче сезона.

Третьей звездой признан форвард «Чикаго» Патрик Кейн. 30-летний американец сделал дубль и две результативные передачи в матче с «Баффало» (7:3) и преодолел отметку в 900 очков за карьеру в НХЛ. Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона (75 очков) и отстает от лидера по этому показателю – Никиты Кучерова – на четыре очка.