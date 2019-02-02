Майк Салливан: Рассчитываем, что Малкин пропустит немного времени

Хоккей 02 февраля 2019 09:49 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Форвард получил травму верхней части тела.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал отсутствие форварда Евгения Малкина, получившего травму верхней части тела, в заявке на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:3).

«Он не сыграет в эти выходные, – приводит слова Салливана официальный сайт лиги. – Я расстроен, потому он провел отличный матч (с «Тампой-Бэй» (4:2) в среду). Мы считаем, что от этой игры он мог бы оттолкнуться, чтобы быть успешным в дальнейшем. Но мы рассчитываем, что он пропустит немного времени и вернется в состав.

Конечно, вдохновляет то, как сильно он сыграл. Так что с нетерпением ждем его возвращения в строй».

Напомним, в матче с «молниями» 32-летний российский форвард сделал две результативные передачи и преодолел отметку в 600 голевых пасов за карьеру в НХЛ, став четвертым таким игроком в истории «Питтсбурга» после Марио Лемье (1033), Сидни Кросби (741) и Яромира Ягра (640).

В нынешнем сезоне на счету Малкина 55 (14+41) очков в 50 матчах.

В субботу «Питтсбург» сыграет в гостях с «Торонто».