Патрик Кейн: Перед перерывом подумал, что будет здорово сразу обогнать Амонте

Хоккей 02 февраля 2019 14:03 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Форвард «Чикаго» набрал 900-е очко в НХЛ и опередил Амонте в списке лучших американских бомбардиров лиги.

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (7:3) высказался о том, что набрал 900 очков за карьеру в лиге.

30-летний американец оформил дубль и сделал две результативные передачи. В этом же матче он также обошел бывшего форварда «черных ястребов» Тони Амонте, поднявшись на 12-е место по результативности среди всех американцев в истории НХЛ.

«Перед перерывом я думал, что будет здорово сразу сделать это и больше не думать, – приводит слова Кейна официальный сайт лиги. – А тот факт, что это удалось сделать дома, где многие знали, что это 900-е очко, сделало вечер еще более приятным».

Теперь у Кейна 903 (343+560) очков в НХЛ. На 20 очков больше у Нила Бротена, который занимает 11-е место среди американских бомбардиров лиги.