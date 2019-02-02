Форвард «Локомотива» Денисенко пропустит два матча по решению КХЛ

Хоккей 02 февраля 2019 15:47 Источник: КХЛ Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего ярославского «Локомотива» Григория Денисенко за нарушение в матче против «Торпедо» (3:2 ОТ).

"На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Григория Денисенко по п. 1.10. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п. 1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ Денисенко получает две игры дисквалификации и индивидуальный штраф", – говорится в заявлении лиги.