ЦСКА вернулся в лидеры конференции, обыграв на выезде «Северсталь»

Хоккей 02 февраля 2019 19:08 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на выезде обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:0.

У победителей встречи голами отметились Алексей Марченко (17-я минута), Сергей Калинин (27), Сергей Толчинский (28) и Антон Слепышев (53).

ЦСКА одержал третью победу кряду и с 92 очками вернулся в лидеры Западной конференции, обогнав на одно очко СКА, который уступил «Сибири» (0:1), а «Северсталь» расположилась на 10-й строчке Запада, имея в активе 42 очка.

В следующем матче армейцы 4 февраля в Минске сыграют с местным «Динамо», а подопечные Андрея Разина в тот же день примут «Амур».