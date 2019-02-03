Илья Брызгалов: Лундквист – не просто вратарь, а легенда Нью-Йорка

Хоккей 03 февраля 2019 21:56 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Швед проводит 14-й сезон за «Рейнджерс».

Бывший голкипер «Анахайма», «Финикса» и «Филадельфии» Илья Брызгалов высказался о вратарей «Рейнджерс» Хенрике Лундквисте.

«Я никогда не скрывал, что Лундквист – один из самых любимых моих вратарей, – приводит слова Брызгалова официальный сайт НХЛ. – Я его большой поклонник. Конечно, возраст берет свое, Хенрик становится медленнее. Плюс за эти годы столько раз изменили экипировку. А еще Лундквист в этом сезоне не получает должной помощи в обороне, как в прежние годы. И это главный фактор. Отсюда такая статистика (90,7% отраженных бросков, 3,02 гола за игру).

На подходе в клубе есть молодые голкиперы – Александр Георгиев, возможно приедет Игорь Шестеркин… Но контракт у Лундквиста до 2021 года. И надо понимать: это не просто вратарь, а легенда для Нью-Йорка. Думаю, однажды его свитер поднимут под своды Madison Square Garden. Он до сих пор хорош – даже в 36 лет. Хенрик бьется в любой ситуации, что бы ни происходило».

Напомним, 36-летний Лундквист выступает за «Рейнджерс» с 2005 года. Нынешний сезон стал для него 14-м в клубе. За это время он одержал 447 побед в 829 матчах (из них 63 – «на ноль»).