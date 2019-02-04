«Барыс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев», у Петерссона дубль - Советский спорт
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Хоккей04 февраля 2019 19:29Источник: «Советский спорт»

«Барыс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев», у Петерссона дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду в овертайме проиграл астанинскому «Барысу – 2:3.

У победителей встречи дубль оформил Андре Петерссон (32-я минута и 28-я секунда овертайма), а также единожды отличился Никита Михайлис (8), а у хозяев льда шайбы забросили Артем Сергеев (7) и Линус Умар (33).

«Барыс» одержал третью победу в последних пяти матчах и с 79 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Салават Юлаев» в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе 69 очков.

В следующем матче турнира команда из Астаны 12 февраля примет «Сибирь», а уфимцы в тот же день на выезде сыграют с «Амуром».

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