Сергей Светлов: Рассчитываю, что во Владивостоке останется команда КХЛ

Хоккей 05 февраля 2019 12:29 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

«Адмирал» занимает последнее место в рейтинге КХЛ.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов рассчитывает, что клуб из Владивостока сохранит место в КХЛ.

«Рассчитываю, что во Владивостоке останется команда КХЛ, – приводит ТАСС слова Светлова. – Пока все эти разговоры ничем не подтверждены, мы делаем свое дело. Работа есть, меня все устраивает, мы планируем сохранить тот костяк команды, который создался на следующий сезон.

В следующем году уже будем строить планы по поводу точечного укрепления, задачи всегда одни, их никто не снимал, – это попадание в плей-офф».

Напомним, ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что «Адмирал» занимает последнее место в рейтинге лиги.

В 2017 году, согласно рейтингу КХЛ, из лиги был исключен новокузнецкий «Металлург», а в 2018 году – «Лада» и «Югра».

В нынешнем сезоне «Адмирал» занимает предпоследнее место в Восточной конференции, опережая на два очка «Амур».