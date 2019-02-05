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Хоккей05 февраля 2019 14:27Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Харт признан первой звездой дня в НХЛ

Голкипер «Филадельфии» отразил 41 бросок в матче с «Ванкувером».

Голкипер «Филадельфии» Картер Харт назван лучшим игроком понедельника в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (2:1) 20-летний канадец отразил 41 из 42 бросков и одержал свою десятую победу в лиге, причем седьмую подряд, повторив достижения Кэри Прайса для голкиперов до 21 года.

Второй звездой стал форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. 22-летний швед набрал 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (4:3 OT). Теперь на его счету 16 (7+9) очков в 51 игре сезона.

Третьей звездой выбран защитник «Торонто» Джейк Маззин. В своем третьем матче за «кленовых листьев» – с «Анахаймом» (6:1) – 29-летний канадец забил гол и сделал две результативные передачи.

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