Станислав Галиев: Давно не выигрывали перед своими болельщиками, нужно было их порадовать

Хоккей 06 февраля 2019 01:11 Источник: ХК «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев – о победе над «Торпедо» (5:1) в матч регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы настраивались на победу – давно не выигрывали перед своими болельщиками, нужно было их порадовать. И пора уже налаживать свою игру, до плей-офф осталось не так много времени. Мы знали, что соперник выйдет на матч заряженным, готовыми атаковать. Мы где-то сбавили обороты, во втором периоде допускали ошибки, и из-за этого были контратаки.

– Предстоящая пауза позволит наладить игру?

– Думаю, мы подготовимся, займёмся тактикой, потом будет ещё 4-5 матчей для этого, и затем уже плей-офф – самое интересное.

– Ваша связка с Владимиром Ткачевым удачно выступает после перерыва на Матч Звезд. Это физические кондиции сказываются?

– Мы с Вовой всего три игры провели. Да всё нормально, просто у нас в начале сезона не всё складывалось, мы друг друга понимаем. Везения не хватало, может быть, но сейчас всё налаживается – у обоих появилось больше уверенности. Дай бог, будем помогать команде в плей-офф.

– Как вы прокомментируете свое прозвище от Александра Свитова?

– Да нормально, меня так и в Америке называли – Стэн или Стэнлимэн.