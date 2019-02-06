Алексей Бадюков: Овечкин встал в один ряд с Харламовым и Фетисовым - Советский спорт
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Хоккей06 февраля 2019 07:00Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Алексей Бадюков: Овечкин встал в один ряд с Харламовым и Фетисовым

Сегодня, 6 февраля, форвард "Вашингтона" отметился голевым пасом в матче с "Ванкувером" и стал результативным россиянином в истории НХЛ.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал последние события вокруг Александра Овечкина.

"Все говорят, что Овечкин лучший. Величайший? Не стал бы выводить его в единоличные лидеры, но Саша встал в один ряд с такими игроками как Харламов, Мальцев, Третьяк, Фетисов. Он на одной ступени с ними, но выделять его не буду, потому что у каждого свой стиль.

Величие статистикой не рассчитывается, величие – отношение общества к человеку. Овечкин верен своему делу, он любит играть в хоккей, все соперники отмечают, что они знают, что он будет делать, но ничего поделать с этим не могут", – цитирует Бадюкова Sport24.ru.

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