Владимир Крикунов: Сколько бы мы ни работали, Овечкин оставался и работал еще

Хоккей 06 февраля 2019 07:38 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 6 февраля, нападающий "Вашингтона" стал самым результативным россиянином в истории НХЛ.

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов, работавший с Александром Овечкиным, прокомментировал его достижение в НХЛ.

"В том сезоне (2004/2005) был локаут, и в чемпионате России играло много звезд НХЛ. Вот он посмотрел на них, прикинул свой уровень на их фоне и понял, что ему самому уже можно туда ехать и играть. Когда рядом появляются такие игроки, как Дацюк, Афиногенов, Марков, всегда есть то, что у них можно подсмотреть. Это способствовало развитию Овечкина, хотя, думаю, он бы и так заиграл на том же высочайшем уровне.

На следующий сезон он уже уехал в НХЛ. Думаю, что Саша очень вовремя туда уехал и сразу начал играть. Александр – прирожденный бомбардир, готовый тренироваться с утра до вечера. Сколько бы мы ни работали, он все время оставался и работал еще. Талант и огромное трудолюбие являются слагаемыми таких результатов", – цитирует Крикунова ТАСС.