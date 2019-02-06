Родители Овечкина написали открытое письмо сыну

Хоккей 06 февраля 2019 08:42 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 6 февраля, 33-летний форвард стал самым результативным россиянином в истории НХЛ.

Татьяна Овечкина и Михаил Овечкин обратились к своему сыну, нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину, после матча с "Ванкувером" в рамках регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

"Очень важно, сын, что ты умеешь дарить радость людям. Мы сами это почувствовали в июне. Видели, как сотни тысяч любителей хоккея вышли на улицы в Вашингтоне. Мы знаем, как люди в России буквально плакали от счастья, когда вы в финале победили «Вегас». Ты своей игрой умеешь вызывать очень сильные эмоции у настоящих болельщиков.

Сергей Федоров – не простой спортсмен для нашего хоккея. И это большое дело, что ты обогнал такого великого мастера. Помним, как Сережа провел с тобой два сезона в «Вашингтоне». Как вы всех ветеранов в команде величали «дядьками». Защитника Брукса Орпика теперь называете «батей», Сергея Федорова звали «папа Федс». Мы все уважаем наших замечательных хоккеистов – и Павла Буре, и Александра Могильного, и Игоря Ларионова… А то, что у тебя получилось всех обойти, да еще провести на 200 матчей меньше Сергея – это громадный труд и великое желание.

Мы гордимся, что ты так играешь. Прославляешь российский спорт в Северной Америке, никогда не забываешь свою Родину. Не обращаешь внимание на злых критиков, которые будут всегда. Но надо идти прямо, делать свое дело. Ты просто играешь в хоккей, получая от этого большое удовольствие, как в детстве. Это чувство всегда с тобой. Любовь к спорту, помноженная на труд. Многие другие в 33 года уже сдают. А ты держишь уровень, не снижаешь требований к себе. И доказываешь, что российский хоккей – лучший в мир", – говорится в письме, которое приводит "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт НХЛ.