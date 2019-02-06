Александр Овечкин: Быть первым среди российских хоккеистов – нечто особенное

Хоккей 06 февраля 2019 08:54 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 6 февраля, 33-летний форвард стал самым результативным россиянином в истории НХЛ.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин дал комментарий после победы над "Ванкувером" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

"Когда начинаешь играть в хоккей и только приезжаешь в НХЛ, то сначала мечтаешь забить только пару раз, а теперь я – номер один среди россиян в истории. Поразительно. В это было вложено много работы, было много хоккея, и я горд за свою семью, за отца, который всё своё время проводил со мной. Это уже история, и я обошёл всех этих легенд. Знаете, это довольно серьёзное событие. И я благодарен всем, кто со мной работал, всем партнёрам. Это очень важно.

Я говорил с Фёдоровым и сказал, что это большая честь. У нас очень хорошие отношения. И я уверен – он рад, что это я обогнал его. Сколько хоккеистов из России сыграли в лиге? Быть первым среди них – это нечто особенное", – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Таким образом, на счету форварда "столичных" 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Фёдорова на одно очко меньше. При этом экс-форвард "Детройта" провел на 193 матча больше, чем Овечкин.

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