Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ

Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Российский форвард "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук занял третье место в списке лучших хоккеистов по итогам игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Напомним, в гостевом матче против "Нью-Джерси" (5:1) Ковальчук забросил одну шайбу.
Первой звездой дня стал канадский нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, который в домашнем матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (3:1) оформил дубль.
Второй звездой дня признан нападающий "Монреаля" Брендан Галлахер. В домашней игре против "Анахайма" (4:1) хоккеист забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.