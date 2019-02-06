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Хоккей06 февраля 2019 10:56Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Гичунцев Артур

Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Российский форвард "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук занял третье место в списке лучших хоккеистов по итогам игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Напомним, в гостевом матче против "Нью-Джерси" (5:1) Ковальчук забросил одну шайбу.

Первой звездой дня стал канадский нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, который в домашнем матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (3:1) оформил дубль.

Второй звездой дня признан нападающий "Монреаля" Брендан Галлахер. В домашней игре против "Анахайма" (4:1) хоккеист забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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