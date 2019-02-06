Сергей Светлов: Три победы на выезде вселили в игроков «Адмирала» уверенность

Хоккей 06 февраля 2019 17:18 Источник: ХК «Адмирал» Автор: Сметанникова Дарья

«Адмирал» в рамках регулярного чемпионата КХЛ обыграл дома «Куньлунь» (3:2).

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал четвертую победу подряд своего клуба.

«Мне игра понравилась, это был хороший матч. Не без ошибок — соперник создавал нам сложные условия, активно действовал, всю игру практически было давление. Мы, в общем-то, быстро исправились. Подготовка, может, была не идеальная, но три игры, которые команда на выезде выиграла, вселили в неё уверенность.

Я считаю, что мы сегодня заслуженно выиграли. В плане психологии хорошая победа. Не так много в сезоне было матчей, которые мы переламывали. Это показательно, что ребята заслужили победу именно своим желанием, уверенностью в том, что мы хорошо играем», - цитирует Светлова пресс-служба «Адмирала».

В следующем матче «Адмирал» 12 февраля примет «Салават Юлаев».