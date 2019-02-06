Кайл Дубас: Марнер будет игроком «Торонто» в течение длительного времени

Хоккей 06 февраля 2019 18:41 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас верит, что он сумеет подписать нападающего «Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера, который может стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

- Если они захотят сейчас начать переговоры, мы здесь. Но мы с уважением относимся к их пожеланиям. И я рассчитываю, что все будут поступать так же. Мы начнем переговоры, когда они будут готовы к этому. Он будет игроком «Торонто Мэйпл Лифс» в течение длительного времени. Мы в любом случае договоримся. Это не проблема, - приводит слова Дубаса официальный сайт НХЛ.

Накануне стало известно, что «Мэйпл Лифс» подписали пятилетний контракт на 58 миллионов долларов с форвардом Остоном Мэттьюзом.

Добавим, что в текущем сезоне на счету Марнера 63 (20+43) очка.