Александр Елесин: Ненужные голы сегодня пропускали, а так игра была равной

Хоккей 07 февраля 2019 23:38 Источник: «РИА Новости»

Защитник сборной России Александр Елесин прокомментировал результат стартового матча на шведском этапе Евротура против сборной Финляндии (3:2 Б.).

- Сыграть за сборную России и победить в свой день рождения – такого еще не было у меня. Очень рад, это очень приятно. Непростая игра получилась, мы оставили много сил. Хорошо, что победили. Ненужные голы сегодня пропускали, а так игра была равной.

Дебют Коновалова? Судя по игре, он ничуть не нервничал. Я ничего не рассказывал (18-летнему одноклубнику по «Локомотиву» Григорию) Денисенко сегодня - он больше меня знает. Так что это он мне рассказывал скорее, — передает слова Елесина РИА «Новости».

Добавим, что в следующем матче турнира российская команда 9 февраля в Стокгольме сыграет против сборной Швеции.