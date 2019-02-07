Александр Елесин: Ненужные голы сегодня пропускали, а так игра была равной - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей07 февраля 2019 23:38Источник: «РИА Новости»

Александр Елесин: Ненужные голы сегодня пропускали, а так игра была равной

Защитник сборной России Александр Елесин прокомментировал результат стартового матча на шведском этапе Евротура против сборной Финляндии (3:2 Б.).

- Сыграть за сборную России и победить в свой день рождения – такого еще не было у меня. Очень рад, это очень приятно. Непростая игра получилась, мы оставили много сил. Хорошо, что победили. Ненужные голы сегодня пропускали, а так игра была равной.

Дебют Коновалова? Судя по игре, он ничуть не нервничал. Я ничего не рассказывал (18-летнему одноклубнику по «Локомотиву» Григорию) Денисенко сегодня - он больше меня знает. Так что это он мне рассказывал скорее, — передает слова Елесина РИА «Новости».

Добавим, что в следующем матче турнира российская команда 9 февраля в Стокгольме сыграет против сборной Швеции.

#еврохоккейтур#сборная россии по хоккею#сборная финляндии по хоккею#елесин александр#шведские игры
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта