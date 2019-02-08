Митчелл Марнер: Мы все хотим как можно дольше играть за «Торонто»

Хоккей 08 февраля 2019 01:44 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер заявил, что хочет надолго остаться в «Мэйпл Лифс».

- Это бизнес. Я вырос здесь, играл тут в последние два года, и мне здесь нравится. Я хочу остаться тут надолго. Но нет смысла торопиться. И клуб знает об этом. Все в итоге утрясется. Кайл скажет вам, что мы все хотим как можно дольше играть за «Лифс» и выиграть много Кубков. Вот что главное для меня, если я буду в тренировочном лагере перед следующим сезоном.

Порой говорят разное. Мне и моей семье здесь нравится, моим представителям тоже. Здесь очень приятно играть в хоккей. Тут отличное руководство, замечательная команда. Мы все, в том числе и я, хотим остаться здесь как можно дольше. Уверен, что так и получится.

Ничего не изменилось. Я концентрируюсь на сезоне. Пусть общаются Кайл и мой агент. Я сказал им обоим, что не хочу ничего знать, пока не произойдет что-то существенное. Прежде всего я хочу помочь команде, - приводит слова Марнера официальный сайт НХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас выразил уверенность в том, что сумеет подписать новый контракт с Марнером, который может стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

Накануне стало известно, что «Мэйпл Лифс» подписали пятилетний контракт на 58 миллионов долларов с форвардом Остоном Мэттьюзом.