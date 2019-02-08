Артем Пеньковский: В плане «функционалки» надо поднять форму

Хоккей 08 февраля 2019 10:45 Источник: «Собеседник» Автор: Гичунцев Артур

Игрок получил повреждение в матче против "Адмирала" 7 октября 2018 года.

Нападающий "Трактора" Артем Пеньковский рассказал о своем состоянии.

"Я думаю, нет, скорее всего, я уже полностью восстановился. Единственное – может, в плане «функционалки» надо поднять немного форму. Но это после травмы у всех бывает – когда «на травме» долго не играешь и пропадает физическая форма. Но ничего, наберу!", – цитирует игрока "Собеседник".

В том матче защитник дальневосточной команды Степан Захарчук провел неправильный силовой прием на сопернике. Впоследствии судейский департамент КХЛ дисквалифицировал игрока на 15 матчей.