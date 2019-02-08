Боб Бугнер: Дадонов усердно работал, за что наконец-то был вознагражден - Советский спорт
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Хоккей08 февраля 2019 15:08Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Боб Бугнер: Дадонов усердно работал, за что наконец-то был вознагражден

Форвард «Флориды» прервал безголевую серию из восьми матчей.

Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:2 OT) прокомментировал гол форварда Евгения Дадонова, который прервал свою безголевую серию из восьми игр.

«Ему крайне не везло, из-за чего он был расстроен и разозлен, – приводит слова Бугнера официальный сайт НХЛ. – Я много разговаривал с ним. Он усердно работал, за что наконец-то был вознагражден. И это здорово.

Наше большинство много сделало для этого. Они создавали моменты для броска, после чего добивали у ворот. Здорово, что одно из добиваний достигло цели».

Напомним, Дадонов открыл счет в большинстве на шестой минуте матча. Теперь на его счету 42 (19+23) очка в 52 матчах сезона.

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