Олимпийская сборная России обыграл команду Белоруссии на старте Кубка Кауфланда

Хоккей 08 февраля 2019 22:37 Источник: «Советский спорт»

В матче Кубка Кауфланда олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 2:1.

Шайбы в составе россиян забросили Артем Федоров (15-я минута) и Александр Хохлачев (32).

Подопечные Олега Браташа в следующем матче на турнире в субботу сыграют со сборной Словакии.

Беларусь – Россия (олимп.) 1:2 (0:1; 1:1; 0:0)

Голы:

0:1 – Артем Федоров (Кирилл Семенов, Александр Хохлачев), 14:01, бол.;

1:1 – Дмитрий Захаренко (Илья Литвинов, Дмитрий Карабань), 24:16;

1:2 – Александр Хохлачев (Вадим Кудако, Александр Романов, 31:34).