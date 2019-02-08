Олимпийская сборная России обыграл команду Белоруссии на старте Кубка Кауфланда - Советский спорт
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Хоккей08 февраля 2019 22:37Источник: «Советский спорт»

Олимпийская сборная России обыграл команду Белоруссии на старте Кубка Кауфланда

В матче Кубка Кауфланда олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 2:1.

Шайбы в составе россиян забросили Артем Федоров (15-я минута) и Александр Хохлачев (32).

Подопечные Олега Браташа в следующем матче на турнире в субботу сыграют со сборной Словакии.

Беларусь – Россия (олимп.) 1:2 (0:1; 1:1; 0:0)

Голы:

0:1 – Артем Федоров (Кирилл Семенов, Александр Хохлачев), 14:01, бол.;
1:1 – Дмитрий Захаренко (Илья Литвинов, Дмитрий Карабань), 24:16;
1:2 – Александр Хохлачев (Вадим Кудако, Александр Романов, 31:34).

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