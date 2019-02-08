Олимпийская сборная России обыграл команду Белоруссии на старте Кубка Кауфланда

В матче Кубка Кауфланда олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 2:1.
Шайбы в составе россиян забросили Артем Федоров (15-я минута) и Александр Хохлачев (32).
Подопечные Олега Браташа в следующем матче на турнире в субботу сыграют со сборной Словакии.
Беларусь – Россия (олимп.) 1:2 (0:1; 1:1; 0:0)
Голы:
0:1 – Артем Федоров (Кирилл Семенов, Александр Хохлачев), 14:01, бол.;
1:1 – Дмитрий Захаренко (Илья Литвинов, Дмитрий Карабань), 24:16;
1:2 – Александр Хохлачев (Вадим Кудако, Александр Романов, 31:34).