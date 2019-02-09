Артемий Панарин: Хочу выйти на рынок свободных агентов

Хоккей 09 февраля 2019 07:57 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский нападающий не будет продлевать контракт с «Коламбусом».

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин заявил, что не будет продлевать контракт с клубом и по окончании сезона выйдет на рынок свободных агентов.

«Хочу выйти на рынок свободных агентов, – приводит слова 27-летнего форварда официальный сайт НХЛ. – У «Коламбуса» по-прежнему есть шанс, но хочу посмотреть, появятся ли летом варианты лучше.

Серьезно, ребят, у меня нет одной команды, в которую я бы хотел пойти. Посмотрим, что будет летом, но прямо сейчас я не знаю, куда хочу. Пока хочу сосредоточиться на этом сезоне и помочь «Коламбусу» выиграть Кубок Стэнли.

Обмен? Я готов ко всему, потому что я просто играю в хоккей и получаю от этого удовольствие. Если Ярмо (Кекалайнен, генеральный менеджер «Коламбуса») меня обменяет, значит так тому и быть.

Буду выкладываться на полную. Это нетрудно, потому что партнеры поддержали меня и сказали, что всё понимают. Так что с этим все в порядке. Все меня понимают».

Напомним, Панарин возглавляет список лучших бомбардиров «Коламбуса», набрав 60 (20+40) очков в 51 матче сезона. Его контракт, который он подписал в декабре 2016 года, будучи игроком «Чикаго», истекает этим летом, после чего форвард станет неограниченно свободным агентом.

Дедлайн на обмены в НХЛ наступает 25 февраля.