Джордж Макфи: Там, где надо сыграть проще, Маршессо и Карлссон что-то придумывают

Хоккей 09 февраля 2019 15:58 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился мнением об аспектах игры своей команды.

- Мы хотим лучше играть в большинстве. У тройки Карлссона не все получается, но это не значит, что ничего не получится. А вот у тройки, где играют Пачиоретти, Так и Штясны, дела идут хорошо. Есть еще Коди Икин. Он играл с разными крайними. Как только мы разберемся с травмами, его тройка заиграет эффективнее. Сочетания могут быть разными. Результативно у нас играют Ривз, Каррье, Бельмар, Карпентер. Так что у кого-то не все получается, а кто-то прибавил. Главное, чтобы был баланс.

Проблемы у первой пятерки (Джонатан Маршессо, Вильям Карлссон и Райли Смит)? Они не забивают, потому что переигрывают. Там, где надо сыграть проще, тщательнее, они что-то придумывают. Это бросается в глаза прежде всего. Такова человеческая натура. Они сами хотят сделать больше. Иногда меньше. Это очень хорошие хоккеисты, они играют очень важную роль в нашей команде. Карлссон играет по всей площадке, действует грамотно и умеет забивать , - цитирует Макфи официальный сайт лиги.

Добавим, что после 56 матчей регулярного чемпионата «Вегас» набрал, 66 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.