Олимпийская сборная России проиграла Словакии на турнире в Братиславе

Хоккей 09 февраля 2019 20:18 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли сборной Словакии (1:5) в заключительном матче Кубка Кауфланд, который прошел в Братиславе.

В составе словацкой сборной заброшенными шайбами отметились Самуэль Бучек (11-я и 37-я минуты), Матей Паулович (27), Роберт Лантоши (38) и Радован Пулиш (40). У российской команды отличился Кирилл Семенов (25).

Напомним, что в первом матче турнира российская команды обыграла сборную Белоруссии со счетом 2:1, а словаки одолели белорусов в серии послематчевых буллитов. Таким образом, сборная Словакии, набрав пять очков, стала обладателем Кубка Кауфланд.