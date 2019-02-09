Олимпийская сборная России проиграла Словакии на турнире в Братиславе - Советский спорт
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Хоккей09 февраля 2019 20:18Источник: «Советский спорт»

Олимпийская сборная России проиграла Словакии на турнире в Братиславе

Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли сборной Словакии (1:5) в заключительном матче Кубка Кауфланд, который прошел в Братиславе.

В составе словацкой сборной заброшенными шайбами отметились Самуэль Бучек (11-я и 37-я минуты), Матей Паулович (27), Роберт Лантоши (38) и Радован Пулиш (40). У российской команды отличился Кирилл Семенов (25).

Напомним, что в первом матче турнира российская команды обыграла сборную Белоруссии со счетом 2:1, а словаки одолели белорусов в серии послематчевых буллитов. Таким образом, сборная Словакии, набрав пять очков, стала обладателем Кубка Кауфланд.

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