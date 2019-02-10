Три очка Панарина принесли победу «Коламбусу» в матче против «Вегаса»

Хоккей 10 февраля 2019 09:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене «рыцарей».

Хоккеисты «Коламбуса» обыграли «Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.

Российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу, а также отдал две голевые передачи, а его партнер по команде – голкипер Сергей Бобровский отразил 20 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Блю Джекетс» одержали третью победу кряду, а «рыцари» прервали свою серию из двух побед подряд.

Добавим, что 13 февраля «Коламбус» сыграет на домашней арене против «Вашингтона», который сегодня уступил «Флориде».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» – «Коламбус Блю Джекетс» – 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – Андерсон (Джонс, Дженнер) – 04:04. 1:1 – Шмидт (Маршессо, Смит) – 04:36. 2:1 – Меррилл (Карлссон, Смит) – 17:49. 2:2 – Панарин (Бьёркстранд, Харрингтон) – 35:31. 3:2 – Икин (Белльмар, Миллер) – 49:21. 3:3 – Аткинсон (Панарин, Дюбуа) – 54:48. 3:4 – Аткинсон (Веренски, Панарин).