Три очка Панарина принесли победу «Коламбусу» в матче против «Вегаса» - Советский спорт
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Хоккей10 февраля 2019 09:17Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Три очка Панарина принесли победу «Коламбусу» в матче против «Вегаса»

Встреча прошла на домашней арене «рыцарей».

Хоккеисты «Коламбуса» обыграли «Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.

Российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу, а также отдал две голевые передачи, а его партнер по команде – голкипер Сергей Бобровский отразил 20 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Блю Джекетс» одержали третью победу кряду, а «рыцари» прервали свою серию из двух побед подряд.

Добавим, что 13 февраля «Коламбус» сыграет на домашней арене против «Вашингтона», который сегодня уступил «Флориде».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» «Коламбус Блю Джекетс» 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – Андерсон (Джонс, Дженнер) – 04:04. 1:1 – Шмидт (Маршессо, Смит) – 04:36. 2:1 – Меррилл (Карлссон, Смит) – 17:49. 2:2 – Панарин (Бьёркстранд, Харрингтон) – 35:31. 3:2 – Икин (Белльмар, Миллер) – 49:21. 3:3 – Аткинсон (Панарин, Дюбуа) – 54:48. 3:4 – Аткинсон (Веренски, Панарин).

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