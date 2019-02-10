Илья Воробьев: До ЧМ еще есть турниры, всем нужно доказывать заново

Хоккей 10 февраля 2019 18:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Главный тренер сборной России Илья Воробьев – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

– Что сегодня получилось, что нет?

– Эмоциональный был матч. После вчерашних догонялок, особенно. Сегодня пропустили первыми, а потом забили рабочие голы.

– Во второй шайбе Кузьменко большая доля удачи. Согласны?

– А в их голе удачи не было? Везет сильнейшим.

– Подведите, пожалуйста, итоги этапа Евротура.

– Мы одержали две победы и проверили много молодых ребят. Сейчас будем анализировать, смотреть видео. Тогда и решим, на кого имеем дальнейшие виды и строим планы.

– Кто не прошел проверку?

– Не готов сразу сказать. Нужно смотреть.

– Что скажете про вратаря Илью Коновалова?

– Хороший вратарь. Дай Бог, чтобы в том же духе продолжал и дальше.

– Вадим Шипачев признался, что сыграл плохо.

– Сказал и сказал. Мы – команда и все бились. Немного вот со шведами не хватило. Не хочу никого выделять.

– Согласитесь, что есть к нему претензии по вбрасываниям.

– Да, на точке он мог сыграть лучше.

– Сколько человек могут поехать на чемпионат мира в Братиславу?

– Будем смотреть, анализировать. До Братиславы есть часть чемпионата, плей-офф, чешский этап Евротура. Всем нужно доказывать заново.

– Почему решили разбить Зернова и Михеева?

– Хотели посмотреть другие сочетания и, самое главное, дать сыграть молодым.

– Сегодня еще и Иван Мищенко играл. А ведь он даже в «Адмирале» не самый яркий защитник.

– Мы другого мнения. Он – лучший защитник в команде.

– Довольны его действиями?

– Нормально сыграл. У него – светлая голова, но в катании нужно прибавлять.

– Артем Зуб был лучшим защитником на турнире?

– Он же – олимпийский чемпион.

– Другие не дотягивали до его уровня?

– А среди них есть олимпийские чемпионы?