Илья Воробьев: До ЧМ еще есть турниры, всем нужно доказывать заново

Главный тренер сборной России Илья Воробьев – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.
– Что сегодня получилось, что нет?
– Эмоциональный был матч. После вчерашних догонялок, особенно. Сегодня пропустили первыми, а потом забили рабочие голы.
– Во второй шайбе Кузьменко большая доля удачи. Согласны?
– А в их голе удачи не было? Везет сильнейшим.
– Подведите, пожалуйста, итоги этапа Евротура.
– Мы одержали две победы и проверили много молодых ребят. Сейчас будем анализировать, смотреть видео. Тогда и решим, на кого имеем дальнейшие виды и строим планы.
– Кто не прошел проверку?
– Не готов сразу сказать. Нужно смотреть.
– Что скажете про вратаря Илью Коновалова?
– Хороший вратарь. Дай Бог, чтобы в том же духе продолжал и дальше.
– Вадим Шипачев признался, что сыграл плохо.
– Сказал и сказал. Мы – команда и все бились. Немного вот со шведами не хватило. Не хочу никого выделять.
– Согласитесь, что есть к нему претензии по вбрасываниям.
– Да, на точке он мог сыграть лучше.
– Сколько человек могут поехать на чемпионат мира в Братиславу?
– Будем смотреть, анализировать. До Братиславы есть часть чемпионата, плей-офф, чешский этап Евротура. Всем нужно доказывать заново.
– Почему решили разбить Зернова и Михеева?
– Хотели посмотреть другие сочетания и, самое главное, дать сыграть молодым.
– Сегодня еще и Иван Мищенко играл. А ведь он даже в «Адмирале» не самый яркий защитник.
– Мы другого мнения. Он – лучший защитник в команде.
– Довольны его действиями?
– Нормально сыграл. У него – светлая голова, но в катании нужно прибавлять.
– Артем Зуб был лучшим защитником на турнире?
– Он же – олимпийский чемпион.
– Другие не дотягивали до его уровня?
– А среди них есть олимпийские чемпионы?