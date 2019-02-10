Дубль Кузьменко принес России победу над Чехией на «Шведских играх»

Хоккей 10 февраля 2019 16:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Российская команда упрочила лидерство в общем зачете Еврохоккейтура.

Россия выиграла у Чехии (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

На 29-й минуте счет открыл форвард «Амура» Томаш Зогорна. Российская команда ответила через шесть минут точным броском Андрея Кузьменко. А на последней минуте второго периода нападающий СКА оформил дубль. Окончательный счет в матче установил форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин, подправивший шайбу в ворота после броска защитника «Локомотива» Рушана Рафикова.

Напомним, Чехия досрочно обеспечила себе первое место на шведском этапе Еврохоккейтура. Россия набрала пять очков и поднялась на вторую позицию, однако вновь может опуститься на третье место в случае победы Швеции над Финляндией в заключительном матче турнира.

В общем зачете Еврохоккейтура у России теперь 19 очков, что на восемь больше, чем у Чехии и Швеции.

Четвертый этап «Чешские хоккейные игры» пройдет со 2 по 5 мая.

Стокгольм (Швеция)

Еврохоккейтур

3-й этап

«Шведские хоккейные игры»

3-й тур

Россия – Чехия – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Кузьменко, 35, 40. Кадейкин, 54 – Т. Зогорна, 29.