Андрей Кузьменко: Когда ждать хет-трика? Наверное, на следующем Евротуре

Хоккей 10 февраля 2019 18:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

– Сегодня играли лучше, чем вчера. Здорово действовали впереди, вынуждая соперника хватать удаления.

– Как забили второй гол?

– Случайно получилось (улыбается).

– Какая была установка на матч?

– Больше бросать, лезть на ворота. Вчера это не очень получалось.

– Вы регулярно на Евротурах штампуете дубли. Когда ждать хет-трика?

– Не знаю (смеется), может, на следующем.

– Что можете сказать по трем матчам «Шведских игр»?

– Мы заняли второе место?

– Или второе, или третье.

– Состав хороший собрался. Вот со шведами сыграли не очень хорошо. А-то и Евротур бы выиграли.

– Как вам капитан сборной Вадим Шипачев?

– Хороший, все за него бились.