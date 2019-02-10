Андрей Кузьменко: Когда ждать хет-трика? Наверное, на следующем Евротуре - Советский спорт
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Хоккей10 февраля 2019 18:22Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

Андрей Кузьменко: Когда ждать хет-трика? Наверное, на следующем Евротуре

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

– Сегодня играли лучше, чем вчера. Здорово действовали впереди, вынуждая соперника хватать удаления.

– Как забили второй гол?
– Случайно получилось (улыбается).

– Какая была установка на матч?
– Больше бросать, лезть на ворота. Вчера это не очень получалось.

– Вы регулярно на Евротурах штампуете дубли. Когда ждать хет-трика?
– Не знаю (смеется), может, на следующем.

– Что можете сказать по трем матчам «Шведских игр»?
– Мы заняли второе место?

– Или второе, или третье.
– Состав хороший собрался. Вот со шведами сыграли не очень хорошо. А-то и Евротур бы выиграли.

– Как вам капитан сборной Вадим Шипачев?
– Хороший, все за него бились.

#еврохоккейтур#шведские игры#сборная чехии по хоккею#кузьменко андрей#сборная россии по хоккею
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