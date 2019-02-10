Андрей Кузьменко: Когда ждать хет-трика? Наверное, на следующем Евротуре

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.
– Сегодня играли лучше, чем вчера. Здорово действовали впереди, вынуждая соперника хватать удаления.
– Как забили второй гол?
– Случайно получилось (улыбается).
– Какая была установка на матч?
– Больше бросать, лезть на ворота. Вчера это не очень получалось.
– Вы регулярно на Евротурах штампуете дубли. Когда ждать хет-трика?
– Не знаю (смеется), может, на следующем.
– Что можете сказать по трем матчам «Шведских игр»?
– Мы заняли второе место?
– Или второе, или третье.
– Состав хороший собрался. Вот со шведами сыграли не очень хорошо. А-то и Евротур бы выиграли.
– Как вам капитан сборной Вадим Шипачев?
– Хороший, все за него бились.