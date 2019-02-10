Роман Ротенберг: Есть поручение президента России о прекращении оттока игроков за океан

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.
– Все игры складывались тяжело, была борьба. Наши ребята выглядели достойно, получили свой опыт. Он будет учитываться в подготовке к чемпионату мира. Атмосфера в коллективе была замечательная. Это доказала игра с Чехией. После поражения от шведов команда не рассыпалась. Хоккей – игра ошибок. Одна оплошность в игре с хозяевами не позволила нам выиграть турнир. Но мы победили на Кубке Карьяла, на Кубке Первого канала и идем в общем зачете на первом месте с большим отрывом.
– ВИП-зона на этом стадионе за воротами. Как смотрится хоккей оттуда?
– Меня все устраивало. Я часто смотрю хоккей с разных точек: и с трибуны, и от борта.
– У звена Кагарлицкий – Шипачев – Никонцев будет три игры подряд. Не было мысли их поберечь?
– У нас есть такой календарь, другого нет. Мы привыкли. Игры за сборную – это другой уровень.
– Илья Коновалов сделал заявку на чемпионат мира?
– Многие игроки хорошо себя проявили. В том числе и дебютанты. Скоро всех ждет плей-офф КХЛ. И это будет серьезная проверка.
– Матч Россия – Чехия смотрели много скаутов НХЛ. Это говорит о том, что в России много талантливых молодых ребят?
– Они смотрят не только сборную России. Мы общаемся со всеми, обмениваемся опытом. Чтобы игроки оставались в нашей стране, нужно создавать условия в клубах.
– СКА будет бороться за каждого хоккеиста?
– Это касается не только СКА. Есть поручение президента России о прекращении оттока игроков за океан. И для сборной это важно – чтобы игроки оставались в нашей лиге.
– Андрей Кузьменко, Александр Елесин и Александр Кадейкин провели все три этапа Евротура. Они сильно добавили в мастерстве?
– Мы видим прогресс в игре всех игроков сборной России. Здесь меньше времени на принятие решение, серьезная конкуренция.
– Состав оптимальный для этого турнира?
– Да. После драки кулаками не машут. Все игроки были достойны здесь играть.