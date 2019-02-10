Роман Ротенберг: Есть поручение президента России о прекращении оттока игроков за океан

Хоккей 10 февраля 2019 18:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

– Все игры складывались тяжело, была борьба. Наши ребята выглядели достойно, получили свой опыт. Он будет учитываться в подготовке к чемпионату мира. Атмосфера в коллективе была замечательная. Это доказала игра с Чехией. После поражения от шведов команда не рассыпалась. Хоккей – игра ошибок. Одна оплошность в игре с хозяевами не позволила нам выиграть турнир. Но мы победили на Кубке Карьяла, на Кубке Первого канала и идем в общем зачете на первом месте с большим отрывом.

– ВИП-зона на этом стадионе за воротами. Как смотрится хоккей оттуда?

– Меня все устраивало. Я часто смотрю хоккей с разных точек: и с трибуны, и от борта.

– У звена Кагарлицкий – Шипачев – Никонцев будет три игры подряд. Не было мысли их поберечь?

– У нас есть такой календарь, другого нет. Мы привыкли. Игры за сборную – это другой уровень.

– Илья Коновалов сделал заявку на чемпионат мира?

– Многие игроки хорошо себя проявили. В том числе и дебютанты. Скоро всех ждет плей-офф КХЛ. И это будет серьезная проверка.

– Матч Россия – Чехия смотрели много скаутов НХЛ. Это говорит о том, что в России много талантливых молодых ребят?

– Они смотрят не только сборную России. Мы общаемся со всеми, обмениваемся опытом. Чтобы игроки оставались в нашей стране, нужно создавать условия в клубах.

– СКА будет бороться за каждого хоккеиста?

– Это касается не только СКА. Есть поручение президента России о прекращении оттока игроков за океан. И для сборной это важно – чтобы игроки оставались в нашей лиге.

– Андрей Кузьменко, Александр Елесин и Александр Кадейкин провели все три этапа Евротура. Они сильно добавили в мастерстве?

– Мы видим прогресс в игре всех игроков сборной России. Здесь меньше времени на принятие решение, серьезная конкуренция.

– Состав оптимальный для этого турнира?

– Да. После драки кулаками не машут. Все игроки были достойны здесь играть.