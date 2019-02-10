Финляндия обыграла Швецию и оставила Россию на втором месте «Шведских игр»

Хоккей 10 февраля 2019 20:59 Автор: Липкин Антон

По дублю сделали Бемстрем и Ойямяки.

Сборная Финляндии нанесла поражение Швеции (5:4 Б) в заключительном матче третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

По дублю в матче сделали 19-летний швед Эмиль Бемстрем и 23-летний финн Нико Ойямяки. На счету Бемстрема также голевая передача. Кроме того, в составе «тре крунур» по результативному пасу записали на свой счет защитник ЦСКА Клас Дальбек и форвард «Металлурга» Деннис Расмуссен.

Благодаря победе финнов сборная России осталась на втором месте в турнирной таблице «Шведских хоккейных игр».

В общем зачете Еврохоккейтура Финляндия стала ближайшим преследователем России с отставанием в шесть очков.

Четвертый этап «Чешские хоккейные игры» пройдет со 2 по 5 мая.

Стокгольм (Швеция)

Еврохоккейтур

3-й этап

«Шведские хоккейные игры»

3-й тур

Швеция – Финляндия – 4:5 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бемстрем, 6, 55. Лундстрем, 28. Нюгорд, 51 – Тюрвяйнен, 21. Ойямяки, 32, 43. Суоми, 46. Каски (ПБ).

Турнирная таблица: 1. Чехия – 6 очков. 2. Россия – 5. 3. Швеция – 4. 4. Финляндия – 3.

Общий зачет: 1. Россия – 19. 2. Финляндия – 13. 3. Швеция – 11. 4. Чехия – 11.